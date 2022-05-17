أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بضغوط بيعية من جانب المستثمرين المحليين والأجانب، قابلتها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين العرب، وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد الخميس بشأن الفائدة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم عند مستوى 689.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.65 مليار جنيه، تضمنت 5.1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.22% لينهي التعاملات عند مستوى 10438.95 نقطة، في حين ارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% مسجلا 1830.53 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقا مكاسب قدرها 0.38% لينهي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 2768.76 نقطة.