ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن ضبط أكاديمية لتعليم مهنه التمريض بدون ترخيص.



وأوضحت المحافظة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام نسقت مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز، ومدينة إيتاي البارود لشن حملة مكبرة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا منها ضبط أكاديمية لتعليم مهنة التمريض بدون ترخيص وذو إعلان مضلل.



كما تم ضبط شركة تسويق عقاري تعمل بنظام التايم شير بدون ترخيص وذو إعلان مضلل، وتحصلت على أموال من العديد من المواطنين بدعوى تملكهم شاليهات للمصيف على غير الحقيقة.



وتحرير 13 محضرًا ضد محلات متنوعة ما بين أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وملابس وسوبر ماركت وأحذية، وشنط ومخابز أفرنجية لعدم الإعلان عن الأسعار وعن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.



وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.