خالد النبوي عن إصابته بمشهد الحريق: مقدرتش أشوف الكتب بتتحرق قدامي

قال الفنان خالد النبوي، إنه تعرض للإصابة أثناء تصويره مشهد الحريق الذي نشب في المكان الذي يتم فيه نسخ كتب الإمام الشافعي.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، في حلقة خاصة داخل موقع تصوير مسلسل رسالة الإمام، أنه صور مشهد حريق آخر، الذي حدث للإمام الشافعي وهو يدون كتاب الإمام الليث بن سعد، ودخل في النوم ليقع الشمع ويشب الحريق.



وأوضح أن المخرج الليث حجو طلب منه أن يعطيه 30 ثانية حتى يتسنى له تصوير المشهد، ولكنه لم يستطع الانتظار أمام مشهد احتراق الكتب، معقبًا: «مكنتش بقدر أدي نفسي التلاتين ثانية، أول ما بشوف الكتب بتتحرق بقلع العباية وأدخل اطفي النار بسرعة، وبيجي قدامي فكرة العالم اللي حرص على علم الآخرين، وعدنا المشهد أكتر من مرة بسبب كدا».



وأشار إلى أن يستشير أساتذة كبار على رأسهم الدكتور رمضان عبد الرازق، حتى يُجيد تلاوة الآيات القرآنية بالنطق السليم في بعض المشاهد.



يذكر أن مسلسل رسالة الإمام اثار جدلًا واسعًا فور عرضه خلال شهر رمضان، بين مؤيد ومعارض ومن بين هذه الانتقادات هو وجود بعض الأخطاء التاريخية في العمل، والجمع بين اللهجتين العربية الفصحى والعامية بما لا يتناسب مع العصر العباسي الذي تدور فيه أحداث المسلسل، فيما أشاد البعض بعودة الأعمال الدينية والتاريخية بعد فترة من التوقف، وكذلك الإشادة بإتقان اللغة العربية الفصحى، والصورة البصرية التي وصفوها بالمبهرة.



