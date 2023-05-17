تعقيم 388 لجنة لاستقبال 63 ألف و307 طالب وطالبة لأداء امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ

شهدت مدارس كفر الشيخ تطهير وتعقيم 388 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية، لاستقبال 63 ألف و307 طالبا وطالبة، اليوم الأربعاء، لأداء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في مادة اللغة العربية، والخط والإملاء بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتهيئة الجو المناسب لأداء 63 ألفا و307 طالبا وطالبة الامتحانات في 347 لجنة بـ13 إدارة تعليمية، موجهاً بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، مشدداً على التصحيح بدقة وإعطاء كل طالب حقه، والمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية، واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

وأضاف عبدالله، أن الامتحانات تبدأ بدء من اليوم، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، والتربية الدينية، لمدة ساعة ونصف من الساعة 12 للساعة الواحدة والنصف،كما يؤدي الطلاب في اليوم الثاني الموافق الخميس، 18 مايو، امتحان مادتي الهندسة من التاسعة حتى الحادية عشر، والحاسب الألي، لمدة ساعة، خلال الفترة من 11.30 حتى 12.30 .

ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث الموافق السبت، الموافق 20 مايو،امتحان مادتي الجبر، لمدة ساعتين، من الساعة 9-11ص، والعلوم لمدة ساعتين، من 11.30ل 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع الأحد، الموافق 21 مايو، امتحان مادتي اللغة الانجليزية، لمدة ساعتين من 9-11 صباحاً، ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين، من 11.30ل 1.30، ويؤدي الطلاب في اليوم الخامس، الاثنين، الموافق 22 مايو، يؤدي الطلاب امتحان مادتي دراسات اجتماعية، لمدة ساعتين، من الساعة 9 حتى الساعة 11.

ويعفي طلاب المنازل من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري امتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط.