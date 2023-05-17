كولر يضم يوسف عفيفي لتدريبات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الثلاثاء تصعيد عدد من اللاعبين الشباب بالنادي لخوض التدريبات مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وضم كولر المهاجم الشاب يوسف محمد عفيفي - ذو الـ 18 عامًا - لصفوف الفريق الأول، قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى فريق الأهلي مباراة ودية تدريبية مساء الثلاثاء، شارك فيها عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول، وهم، عبد الرحمن رشدان، ومحمد وائل، وإبراهيم عادل، وحسام عادل، وإبراهيم عبد الحكيم، وأحمد خالد «كباكا»، ويوسف سيد عبد الحفيظ، ومحمد زعلوك، ومحمد رأفت، ومحمد عبد الله، ويوسف عفيفي، وأحمد عابدين، وحارسا المرمى حازم جمال، ويوسف صنديد.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة القادمة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما انتهت مواجهة الزمالك بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.