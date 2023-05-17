شوبير يكشف مدة غياب محمد الشناوي عن المباريات  

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مدة غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن المباريات الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" تأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي والترجي، الشناوي لديه شكوى من آلام في عضلة السمانة من تحت، ولم تتفاقم الأمور".

أوضح:" غياب الشناوي من النهاردة 17 مايو لن يقل عن إسبوعين".

أتم:" الشناوي لن يلعب ثلاثة مباريات بالفعل بسبب الإيقاف، لكن الأمور تطورت لإصابته والبدء في تلقي العلاج الطبيعي مع طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة، ونتمنى له السلامة والتعافي من الإصابة التي لحقت به".

اكتسح الأهلي نظيره الترجي التوسي على ملعب رادس بثلاثية دون رد، ليضع المارد الأحمر قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.