 شوبير يكشف مدة غياب محمد الشناوي عن المباريات   - بوابة الشروق
الأربعاء 17 مايو 2023 12:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

شوبير يكشف مدة غياب محمد الشناوي عن المباريات  

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 مايو 2023 - 12:14 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مدة غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عن المباريات الفترة المقبلة بداعي الإصابة.

قال شوبير في تصريحات إذاعية:" تأكد غياب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي والترجي، الشناوي لديه شكوى من آلام في عضلة السمانة من تحت، ولم تتفاقم الأمور".

أوضح:" غياب الشناوي من النهاردة 17 مايو لن يقل عن إسبوعين".

أتم:" الشناوي لن يلعب ثلاثة مباريات بالفعل بسبب الإيقاف، لكن الأمور تطورت لإصابته والبدء في تلقي العلاج الطبيعي مع طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة، ونتمنى له السلامة والتعافي من الإصابة التي لحقت به".

اكتسح الأهلي نظيره الترجي التوسي على ملعب رادس بثلاثية دون رد، ليضع المارد الأحمر قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك