لوجانسك: القوات الأوكرانية تحشد قواتها ومعداتها العسكرية بالقرب من أرتيوموفسك

أكد ضابط متقاعد من لوجانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية تحشد قواتها ومعداتها العسكرية بالقرب من أرتيوموفسك "باخموت".

وقال ماروتشكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إنه تم رصد تحركات عسكرية وأعداد كبيرة من عربات عسكرية محملة بالأسلحة والذخيرة والأفراد على طول الطرق، في جزء من منطقة مينكوفكا - تشاسوف يار.

وأضاف أن هناك إمدادا منتظما لوحدات أوكرانية جديدة على هذا المحور، لكن نظرا لتكبدها لخسائر باستمرار، يظل عدد الوحدات نفسه تقريبا.

جدير بالذكر أن مدينة أرتيوموفسك تقع شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة بدونيتسك الشعبية وتعد مركزا هاما لنقل وتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.

وتدور معارك شرسة للسيطرة على المدينة، منذ نحو سبعة أشهر حيث تنفذ قوات "فاجنر" عمليات الهجوم والاقتحام، وتقوم وحدات من القوات الروسية الأخرى بصد هجمات القوات الأوكرانية على جناحي جبهة القتال.

من ناحية أخرى، أفادت السلطات الروسيةن بأن طائرة مسيرة تحطمت في غابة بالقرب من قرية تاروتينو بمقاطعة كالوجا.

وأوضح جهاز الطوارئ الروسية، أنه تم إرسال حطام المسيرة إلى الجهات المختصة لفحصها وتحديد هويتها، مشيرا الى أنها لم تكن مزودة بذخيرة.

ونشر مقاطع فيديو يظهر حطام الطائرة بدون طيار التي سقطت وانفجرت بالقرب من كالوجا.