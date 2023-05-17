قال الفنان وليد فواز، إن تجسيده لشخصية المطلب بن عبدالله والي مصر، في مسلسل رسالة الإمام، كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، لافتًا إلى أن هذه الشخصية لم تتوفر عنها معلومات كثيرة في التاريخ كما هو الحال في بعض الشخصيات الموجودة بالعمل.



وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، في حلقة خاصة داخل موقع تصوير مسلسل رسالة الإمام، أن علاء عزمي الباحث التاريخي للعمل، ساعده في مده بالمعلومات الكافية عن الشخصية، مؤكدًا أنه يعتاد على تحويل الشخصية إلى لحم ودم في كل أعماله.



وتابع حديثه بأنه رأى في دوره بمسلسل رسالة الإمام، شخصية الزيني بركات مع اختلاف السياق، مضيفًا أنه كان من محبي هذا المسلسل ومتابعيه.



وأشار إلى أن شخصية المطلب كان يقال عنها أنه داهية سياسية وملم بحروب الشوارع، ومذكور عنه في التاريخ أنه كان في صراع سياسي بينه وبين الجروي السري بن الحكم ولكن بدون تفاصيل، لافتًا إلى أن باقي الشخصية وما هي الإضافة التي سيضفيها على الشخصية كان دوره كممثل.



يذكر أن مسلسل رسالة الإمام اثار جدلًا واسعًا فور عرضه خلال شهر رمضان، بين مؤيد ومعارض ومن بين هذه الانتقادات هو وجود بعض الأخطاء التاريخية في العمل، والجمع بين اللهجتين العربية الفصحى والعامية بما لا يتناسب مع العصر العباسي الذي تدور فيه أحداث المسلسل، فيما أشاد البعض بعودة الأعمال الدينية والتاريخية بعد فترة من التوقف، وكذلك الإشادة بإتقان اللغة العربية الفصحى، والصورة البصرية التي وصفوها بالمبهرة.

