محافظ المنيا يسلم حجاج الجمعيات الأهلية جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة فرحتهم قبل التوجه لأداء فريضة الحج، حيث قام بتسليمهم جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار الحرص على دعم ومشاركة الحجاج في هذه المناسبة الروحانية.

وهنأ اللواء كدواني، الحجاج باختيارهم لأداء مناسك الحج، داعياً الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويكتب لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً، مؤكداً أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، والحفاظ على الصحة العامة، وتجنب حمل الأمتعة الزائدة، وترشيد النفقات، والالتزام بالسفر ضمن المجموعة لضمان سلامتهم، كما دعا المحافظ الحجاج إلى الدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لموسم الحج بالتعاون مع مكتب شؤون الحج على مدار شهرين متتاليين، حيث أنهت جميع التجهيزات الخاصة بالحجاج الفائزين، وتقديم برامج توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف ومديرية الصحة لضمان جاهزيتهم صحياً ودينياً قبل السفر، مشيراً إلى أن عدد الحجاج هذا العام بلغ 409 حجاج موزعين على 9 أفواج، ضمن المستويين الثاني والثالث من حج الجمعيات، بالإضافة إلى توجيه المشرفين بضرورة رعاية الحجاج طوال الرحلة، وتوفير كافة سبل الراحة من أتوبيسات مكيفة وملابس الإحرام والتيسيرات اللازمة.