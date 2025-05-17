الرئيس الإيراني: طهران ستواصل المحادثات النووية مع أمريكا دون التفريط في حقوقها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، إن بلاده سوف تواصل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، الذي يتقدم بوتيرة سريعة، مؤكدا أن الجمهوية الإسلامية لن تتخلى عن حقوقها بسبب التهديدات الأمريكية.

وفي كلمة أمام مسؤولي البحرية الإيرانية، نقلها التلفزيون الرسمي، قال الرئيس: "إيران لا تسعى للحرب، بل تتفاوض وتجري محادثات، لكنها لا تهاب التهديدات ولن تتخلى عن حقوقها القانونية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف أن بلاده "لن تتراجع عن الاستفادة من حقوقها الإنسانية وغير القابلة للتصرف، ولن تتخلى عن إنجازاتها العسكرية والأكاديمية والعلمية والنووية المجيدة، لمجرد أنهم يهددونها".

ووصلت المفاوضات إلى مستوى "الخبراء" مما يعني أن الجانبين يحاولان الوصول إلى اتفاق بشأن تفاصيل اتفاق محتمل. ولكن هناك نقطة شائكة رئيسية لاتزال قائمة وهي تخصيب إيران لليورانيوم الذي تصر طهران أنه يجب السماح لها به، في حين تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متزايد على تخلي الجمهورية الإسلامية عن ذلك.

وقال ترامب، أمس الجمعة، إن إيران تلقت مقترحا خلال المحادثات، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وخلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي، شدد ترامب في كل مناسبة تقريبا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، وهو الأمر الذي تقدر وكالات الاستخبارات الأمريكية أن طهران لا تسعى بنشاط إلى تحقيقه، رغم أن برنامجها على وشك أن يصبح قادرا على استغلال المواد النووية لإنتاج الأسلحة.

وأكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي، مشيرا إلى أنه يخضع لـ "رقابة مستمرة" من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت.

وقال إسلامي: "لا توجد دولة تخضع لرقابة من الوكالة مثلنا"، مضيفا أن الوكالة قامت بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية أكثر من 450 مرة خلال عام 2024، أي ما يعادل "حوالي 25% من مجمل عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة" خلال العام.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل تهديدها الروتينى بشن ضربات على المنشآت النووية الإيرانية إذا شعرت بالخطر، مما يزيد من تعقيد التوترات المتصاعدة أصلا في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وفي أول رد فعل له على زيارة ترامب إلى المنطقة، قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن ترامب لم يكن صادقا عندما تحدث عن "صنع السلام من خلال القوة".

وقال خامنئي خلال لقاء مع المعلمين تم بثه على التلفزيون الرسمي اليوم السبت: "ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، لقد كذب. هو والإدارة الأمريكية استخدموا القوة من أجل المجازر في غزة، ولإشعال الحروب في كل مكان استطاعوا فيه".

وأضاف خامنئي أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بقنابل تزن 10 أطنان "ليقصفوا بها أطفال غزة، ومستشفياتها، ومنازل الناس في لبنان وأي مكان يستطيعون استهدافه".

وجدد خامنئي، الذي يتمتع بالكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة الإيرانية، موقفه التقليدي المعادي لإسرائيل، قائلا: "بالتأكيد، الكيان الصهيوني هو بؤرة الفساد والحرب والانقسامات. الكيان الصهيوني القاتل والخطير والورم السرطاني، يجب أن يُزال وسيُزال".

وأضاف أن الولايات المتحدة فرضت نموذجا على الدول العربية يجعلها غير قادرة على اتخاذ أي خطوة دون دعم أمريكي.

وقال: "هذا النموذج فشل بالتأكيد، وبجهود شعوب المنطقة، يجب أن تغادر أمريكا المنطقة، وسوف تغادر".

وتعتبر إيران منذ فترة طويلة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تهديدا مباشرا، لا سيما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 في عام 2018، وإعادة فرضه عقوبات قاسية على طهران.