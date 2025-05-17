صفية العمري تكشف تفاصيل لقائها بالشيخ الشعراوي: لم يفرض عليّ الحجاب



كشفت الفنانة صفية العمري، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، موضحة أن اللقاء جاء على إثر تعرضها لعملية نصب، استغل فيها محتال اسم الشيخ للاستيلاء على مبلغ مالي كبير منها.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»: «كانت معي أستاذة ياسمين الخيام - ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري - كانت متخيلة إني في هذا اليوم هتحجب، حاولت؛ فالشيخ الشعراوي قال لها: سيبيها براحتها، والله العظيم إنه ما فرض عليّ الحجاب، قال لها: سيبيها براحتها، متفرضيش عليها أي حاجة، كان رائعا وعظيما جدًا».

وتابعت: «حصل عملية نصب عليَ باسم مولانا الشيخ الشعراوي، شخص زارني وقال لي أنا من طرف الشيخ، ومعه جواب مكتوب فيه: ادفعي للشخص مبلغ لزراعة نخاع طفل يتيم يوم وقفة عيد الأضحى».

وأشارت إلى تأثرها بالحالة الإنسانية، لا سيما وأنها تزامنت مع وفاة والداتها، قائلة: «أنا قلبي وجعني، طفل يتيم وزراعة نخاع، وكانت والدتي توفيت وقتها وكنت مضايقة وتعبانة نفسيًا جدًا، دخلته الصالون كان فيه شوكولاتة ومكسرات للضيافة، دخلت وجدته يأكلها، لم أنتبه إلى أنه غير صائم إلا بعد أن غادر».

وتابعت: «أديته كل الفلوس اللي عندي الموجودة في البيت، وأخدت كل فلوس اللي كانت مع الناس اللي شغالين في البيت وجمعت له المبلغ».

وذكرت أنها طلبت من المحتال أن يتصل لها بالشيخ الشعراوي للاطمئنان عليه فرفض بحجة أن الشيخ مريض ووعدها بأن يكلمها ليلا، لافتة أنها تلقت اتصالا من المحتال الساعة العاشرة مساء وهو «يقلد صوت الشيخ الشعراوي وسط الزحمة في الشارع»، ويعرض عليها أن يرسل سيدتين أخريين لمساعدتهما أيضا.

وأشارت إلى عرضها الجواب المزعوم بخط الشيخ الشعراوي على شقيقها ليخبرها أنه ليس خطه، مضيفة أنها تواصلت بعد ذلك مع السيدة ياسمين الخيام - ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري- التي تواصلت بدورها مع الشيخ الشعراوي الذي طلب من الفنانة صفية العمري الحضور إليه في صباح اليوم التالي.

وتحدثت عن لقائها بالشيخ الشعراوي، قائلة: «كان ودودًا جدًا، قال لي: يا بنتي ده مش خطي، وأهداني مصحف كتب لي عليه إهداء ووراني الخط، وسألني: أنتِ دفعتي كام؟ فقلت له لا خلاص معلش؛ فرد قال يبقى في ميزان حسناتك».