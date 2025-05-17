ريال مدريد يعلن تعاقده مع دين هويسن

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، تعاقده رسميا مع دين هويسن، مدافع بورنموث، في فترة الانتقالات الصيفية ليكون أول صفقات الميرنجي في الميركاتو الصيفي.

وأكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أن دين هويسن صاحب الـ20 عاما سيعزز دفاع الفريق الملكي في الموسم المقبل، وهو لاعب دولي وسبق له اللعب في الدوريين الإيطالي والإنجليزي.

وأشار ريال مدريد إلى أن دين هويسن، قلب الدفاع القادم من بورنموث، يُعد أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وظهر هويسن لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس الماضي، ونشأ في صفوف الشباب بنادي ملقة، وفي عام ٢٠٢١ انضم إلى يوفنتوس، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ضد ميلان، ثم أمضى نصف موسم على سبيل الإعارة في روما قبل أن ينضم أخيرًا إلى بورنموث.

جدير بالذكر أن ريال مدريد عانى بشدة من قلة الخيارات في خط الدفاع خلال الموسم الحالي، لذا اشترط تشابي ألونسو، المدرب المحتمل، على إدارة النادي إبرام 3 صفقات في الخط الخلفي قبل كأس العالم للأندية.