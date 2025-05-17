البرازيل تؤكد أول تفشي لإنفلونزا الطيور في مزرعة لتجارة الدواجن

أكدت البرازيل، إحدى أكبر منتجي ومصدرى الدواجن في العالم، يوم الجمعة أول تفشي لإنفلونزا الطيور في البلاد في مزرعة تجارية.

وتم اكتشاف الفيروس في منشأة في ولاية ريو جراندي دو سول جنوب البرازيل، حسبما ذكرت وزارة الزراعة في بيان. وقالت إنه تم تنفيذ خطة طوارئ "ليس فقط للقضاء على المرض ولكن أيضا للحفاظ على القدرة الإنتاجية للقطاع، وضمان الإمدادات، وبالتالي، الأمن الغذائي للسكان".

وقالت الوزارة، إنها أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ووزارات الصحة والبيئة وشركاء البرازيل التجاريين.

وقالت في بيان في وقت لاحق يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي والصين أوقفا استيراد الدواجن من البرازيل، بعد اتفاقيات تجارية.

وأضافت وزارة الزراعة والماشية أن القيود المفروضة على صادرات الدواجن تتبع القواعد المتفق عليها مع كل دولة مستوردة، بناء على متطلبات شهادة الصحة الدولية.

وأشارت إلى أنه اعتمادا على نوع المرض، تنطبق بعض الاتفاقات على الدولة بأكملها بينما تشمل بعض الاتفاقات فرض قيود على المكان الذي يمكن أن تأتي منه المنتجات، على سبيل المثال، ولاية أو مدينة محددة أو منطقة تفشي المرض فقط.

وقالت الوزارة إن "دولا مثل اليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والفلبين قبلت بالفعل هذا النهج المرتبط بالمناطق".

يذكر أن البرازيل تعتبر واحدة من أكبر منتجي الدواجن ومصدريها في العالم، حيث تمثل 14% من إنتاج لحوم الدجاج على مستوى العالم، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.