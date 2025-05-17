وكيل الزراعة بالبحيرة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في حوش عيسى

زار الدكتور حسني عزام وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، الإدارة الزراعية وإدارة التعاون الزراعي بمركز حوش عيسى.

وتفقد عزام، خلال الزيارة، جميع أقسام الإدارة، وكان في استقباله المهندس يوسف الشيخ مدير الإدارة الزراعية، والمهندسة لبنى عبدالمقصود بلال مدير إدارة التعاون الزراعي.

وعقد اجتماعا مع جميع العاملين بالإدارة الزراعية، وإدارة التعاون الزراعي، وبعده تفقد أقسام الإدارة واستمع إلى العاملين ووجه بتذليل جميع المشاكل وحلها فورا.

وأكد عزام، سرعة توجيه مديري الجمعيات الزراعية بالإدارات، والانتهاء من إدخال الحصر الزراعي للموسم الصيفي، على المنظومة وأجهزة التابلت الموجودة في الجمعيات، وصرف الأسمدة الموجودة بالجمعيات الزراعية للمزارعين فورا بعد صدور قرار التوزيع للموسم الصيفي، وبعد الانتهاء من الحصر وحتى لا تتكدس الأسمدة بالمخازن، وحتى يجري استخدامها فورا للزراعات القائمة.

ووجه بحل أي مشكلة تتعلق بكارت الفلاح من خلال التواصل مع بنك القرية؛ لتوفير الكروت لجيمع المزارعين حتى يتمكنوا من حصولهم على حقوقهم من الأسمدة وغيرها.

وكلف بأهمية دور لجان المتابعة المالية والفنية التابعة للتعاون الزراعي؛ لضبط سير العمل، وتوزيع الأسمدة وجميع الدورة المستندية والسجلات الخاصة بالصرف والتوريد.

ووجه وكيل الوزارة، بضرورة الاهتمام بحماية الأراضي، مشددا على تنفيذ القانون ضد أي متعدِ على الأرض الزراعية، مؤكدا سرعة إجراء حصر كامل لجميع المخالفات التي تمت حتى يتم الاستعداد للحملات المكبرة التي تشارك فيها جميع أجهزة الدولة للقضاء على حالات التعدي على الأرض الزراعية، مع مراجعة تلك المخالفات، وخاصة المساحات الفعلية على الطبيعة مع عمل محاضر التطوير، وإثبات الحالة ومحاضر الاستكمال.

وأكد وكيل الوزارة، مراجعة كل مركز خلال الفترة المقبلة من قبل لجان المتابعة بالمديرية، ومنح المسئولين عن حماية الأراضي بالإدارة فرصة للمراجعة الفعلية، وإزالة أي مخالفة في المهد وخاصة الأسوار الطولية والعرضية، والتنسيق مع الوحدات المحلية؛ للعمل على تنفيذ القانون ومنع البناء والتعدي على الأرض الزراعية مع متابعة ما تمت إزالته خلال الحملات المكبرة السابقة، حتى لا يتم البناء مرة أخرى، مع تحرير المحاضر اللازمة للأراضي المبورة والمحاجر.

وتابع بعض المباني والمنشآت الصناعية؛ للتأكد من مدى صحة وضعها القانوني من عدمه.

وأضاف أنه يجب الاستفادة من المساحات الكبيرة الموجودة بالإدارة الزراعية.

وشدد على ضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل، مطالبا بضرورة عودة المشروعات مرة أخرى لقسم الإرشاد الزراعي بحوش عيسى، حتى تعود إلى سابق عهدها، مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج والتقاوي، وفتح منافذ بيع بأسعار مناسبة للمواطنين والمزارعين للتخفيف عنهم.