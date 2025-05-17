حملة لأعمال النظافة والتطوير فى منطقة الحجاز بالإسماعيلية

بدأت أعمال الحملة المكثفة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى منطقة الحجاز "الكيلو ٢" بالإسماعيلية.

كان اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتكثيف أعمال النظافة والإنارة العامة وتمهيد الطرق بالمنطقة بدءًا من اليوم السبت، على أن تستمر الأعمال لحين تحقيق أهدافها، بالتعاون بين كافة الوحدات المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة الأخرى.

وشدد جلال على ضرورة تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمديريات الخدمية وشركات المرافق العامة، وبالتعاون مع المجتمع المحلي عن طريق المشاركة المجتمعية، للنهوض بالمنطقة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بنزول فريق عمل من ديوان المحافظة ومركز ومدينة الإسماعيلية، لحصر ودراسة مشكلات منطقة الحجاز على أرض الواقع، بالتعاون مع اامواطنين لسرعة تحديد المشكلات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فى إطار القانون والإمكانيات المتاحة.