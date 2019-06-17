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﻿مقتل وإصابة 21 شخصا إثر وقوع زلزال بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

بكين - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 17 يونيو 2019 - 11:16 م | آخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 11:16 م

أفاد مسؤولون صينيون بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين إثر وقوع زلزال قوي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن السلطات الصينية قولها إن الزلزال بلغت قوته 6 درجات ووقع على بعد حوالي 19 كيلومترًا من مدينة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسبما ذكرت الشبكة، أن مركز الزلزال كان على عمق 16 كيلومترًا، مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.2 درجة ضربت المنطقة نفسها في وقت لاحق.

يُشار إلى أن أسوأ زلزال تعرضت له الصين خلال السنوات الأخيرة وقع في الجزء الغربي الجبلي من مقاطعة سيتشوان عام 2008 حيث خلّف وراءه حوالي 90 ألف شخص.

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