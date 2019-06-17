مدير برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين في اليمن بتحويل الغذاء بعيدا عن الشعب

اتهم مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، متمردي ميليشيات الحوثيين في اليمن بأنهم يحولون وجهة المعونة الغذائية بعيدًا عن أكثر الشعوب جوعًا في البلاد التي مزقتها الحرب.

ولوح بيزلي بالقول - خلال مشاركته في جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم الاثنين - أنه في حال لم تتلقَ المنظمة الإنسانية تأكيدات باتخاذ إجراءات بشأن اتفاقيات التسجيل والمراقبة أو المتابعة، "فإننا سنبدأ تعليق مرحلي للمساعدات الغذائية، على الأرجح في نهاية الأسبوع الجاري".

وأوضح بيزلي -حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- أن المنظمة الإنسانية قد أصرت - ووافق الحوثيين مؤخرًا - على تسجيل وتحديد الهوية عن طريق السمات البيولوجية للمستفيدين إلى جانب المتابعة وذلك في شهر ديسمبر الماضي، غير أن هذا الأمر واجه عقبات منذ ذلك الحين في التطبيق.

وأطلع بيزلي مجلس الأمن على أن برنامج الأغذية كشف ما وصفه بـ "دليل خطير" على عمليات تحويل للغذاء تجري بالعاصمة اليمنية /صنعاء/ وفي مناطق أخرى يسيطر عليها الحوثيون.