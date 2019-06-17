المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعرض لعدد قياسي من الحواجز التجارية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي قد تعرض لعدد كبير وقياسي من الحواجز التجارية، حيث بلغ إجمالي عدد الإجراءات التي فرضتها 59 دولة مختلفة في العام الماضي، 425 إجراء، كلفته مليارات اليورو.

وتعتبر الأرقام جزء من التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول الحواجز التجارية العالمية، التي تأتي في وقت يزداد فيه التوتر التجاري الدولي، حيث يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى النهج الحمائي الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبها، قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إن "الحمائية آخذه في الارتفاع على نحو واضح"، مضيفة أن الفترة الحالية تشهد "أوقات مضطربة بالنسبة للتجارة".

وأوضحت المفوضية – الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي – أن العام الماضي شهد فرض 45 حاجزا تجاريا جديدا، من بينهم الرسوم الجمركية المعروفة على واردات الصلب والألومنيوم الاوروبية، والتي فرضتها الولايات المتحدة.

وإلى جانب الولايات المتحدة، كانت الصين والهند والجزائر مسؤولة عن التسبب في أكبر تأثير من خلال إجراءات تجارية جديدة.

وأشارت مالمستروم إلى أن الأمثلة على ذلك تشمل اجراءات حماية الأمن الالكتروني التي أدخلتها بكين، وشرط هندي جديد بضرورة إرفاق شهادات بيطرية بواردات الجلود. وفي الوقت نفسه، حظرت الجزائر استيراد نحو 900 منتج.