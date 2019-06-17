رئيس سلوفاكيا السابق يعلن تأسيس حزب جديد

أعلن رئيس سلوفاكيا السابق أندريه كيسكا، الذي ترك منصبه أول أمس السبت، عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم "من أجل الشعب"

وأدلى المليونير كيسكا /56 عاما/ بهذا الإعلان اليوم الاثنين، في مدينة بانسكا بستريكا وسط البلاد، حيث قدم أيضا الأعضاء الأكثر أهمية في حملته، والذين يعتزم الدخول في الانتخابات البرلمانية معهم في عام 2020 .

ويضم الحزب بعض من أبرز أعضاء الحركة الاحتجاجية ضد الفساد التي انتشرت بعد جريمة قتل صحفي التحقيقات ايان كوسياك في شباط/فبراير 2018

وسلم كيسكا الرئاسة إلى المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا /45 عاما/، التي فازت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آذار/مارس الماضي لتصبح أصغر رئيس في تاريخ سلوفاكيا، وأول رئيسة سيدة.

وجاء انتخاب كابوتوفا بعد أشهر من المظاهرات الاحتجاجية على مقتل كوسياك، الذي قتل بالرصاص في منزله بالقرب من براتيسلافا أثناء عمله على قصة عن صلات الحكومة السلوفاكية بالمافيا الإيطالية.