ترامب ينتقد تقريرا حول الأنشطة الإلكترونية الأمريكية في روسيا

بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" حول زيادة الهجمات الرقمية على شبكة الكهرباء الروسية، أقر مسؤولون آخرون اليوم الأحد بأن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لمنع التدخل الروسي في انتخاباتها.

وكتب ترامب في تغريدتين أمس السبت إن تقرير "نيويورك تايمز" غير صحيح و "تصرف يعد خيانة"، منتقدًا الصحيفة وقائلا إنها "في أمس الحاجة للحصول على خبر" وقد تطبع أي شيء "حتى دون أدنى تفكير في العواقب !".

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة صعدت من الهجمات الرقمية للإضرار بشبكة الطاقة الكهربائية الروسية كوسيلة لتحذير روسيا من شن حملات تضليل للتأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأفادت الصحيفة بأن الهجمات تهدف أيضًا إلى إظهار أن الولايات المتحدة ترغب في نشر أدوات إلكترونية بصورة أكثر عدوانية.

وأضاف التقرير ،الذي ضم تصريحات لمسؤولين حكوميين حاليين وسابقين في الحكومة، أنه لم يتم الإبلاغ من قبل عن نشر أكواد إلكترونية أمريكية داخل شبكة الكهرباء الروسية وأهداف أخرى.

ولدى سؤاله حول التقرير، قال الوزير الخارجية مايك بومبيو في مقابلات اليوم الأحد، إنه ليس لديه أي تعليق ولكنه أضاف أنه تحت إدارة ترامب "بذلت الولايات المتحدة جهدا هائلا لضمان عدم التدخل في انتخاباتنا، من جانب روسيا و من جانب أي دولة أخرى في العالم".

يشار إلى أن تقرير المحقق الأمريكي روبرت مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسةالأمريكية 2016، أظهر أن الرئيس دونالد ترامب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس في هذا التدخل.