أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري إلى 14950 أجنبيا، منهم: 12236 من الذكور ، بنسبة 81.8% ، و2714 إناث بنسبة 18.2% من مختلف الجنسيات، خلال العام الماضي 2019، مقابـل 14777 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة 1.2 %.

كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 6227 أجنبيا بنسبة 41.7% ، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8723 أجنبيا ، وذلك بنسبة 58.3% خلال عام 2019 الماضي.

وأوضح الإحصاء - في "النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر عام 2019" الصادرة اليوم الأربعاء- التوزيع النسبي للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، طبقا لنوع التعاقد عامي 2018 و2019 التوزيع النسبي للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقا للنوع عام 2019.

وأشار إلى أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية "غير العربية" استحوذ على العدد الأكبر، حيث بلغ 6423 أجنبيا، بنسبة 43.0% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1924 أجنبيا بنسبة 30.0% أجنبيا ، والصين بعدد 1197 أجنبيا بنسبة 18.6%، تليها الدول الأوربية بعدد 3655 أجنبيا بنسبة 24.4‏٪‏، معظمهم من بريطانيا بعدد 1110 أجانب بنسبة 30.4%، وإيطاليا بعدد 546 أجنبيا بنسبة 14.9٪، وذلك عام 2019.

وتأتي الدول‏ العربية بعد ذلك بعدد 3326 أجنبيا ، بنسبة 22.2٪ معظمهم من سوريا بعدد 1447 أجنبيا ، بنسبة 43.5‏٪‏ وفلسطين بعدد 788 أجنبيا بنسبة 23.7‏٪ ثم : الدول الأمريكية ، بعدد 1082 أجنبيا ، بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة ، بعدد 678 أجنبيا ، بنسبة 62.7 ٪‏ وكندا بعــدد 267 أجنبيا بنسبة 24.7% ، تليها الدول الأفريقية "غير العربية" حيث بلغ 185 أجنبيا ، بنسبة 1.2 ٪ بينما تمثل الدول "الإقيانوسية " أقل الأعداد ، حيث بلغ 135 أجنبيا ، بنسبة 0.9 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري العام الماضي.

وأوضج الإحصاء أنه فيما يتعلق بالأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر ، طبقا لمجموعات الدول "الوافدين" ، أن مديريات القوي العاملة استحوذت على المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري ، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 5563 ترخيصا ، بنسبة 37.2 ٪ يليها مكاتب الاستثمار بعدد 5394 ترخيصا ، بنسبة 36.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 2099 ترخيصا ، بنسبة 14.0⸓ ، ثم مكاتب البترول بعدد 1894 ترخيصا ، بنسبة 12.7 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

وأشار الإحصاء إلى الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر طبقاً لجهة اصدار الترخيص ونوع التعاقد العام الماضي 2019، حيث لفت إلى أن نشاط الصناعات التحويلية استخوذ على العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به ، حيث بلغ 4341 أجنبيا ، بنسبة 29.0٪ ، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2620 أجنبيا ، بنسبة 17.5 ٪ ، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 ، بنسبة 12.8 ٪ ، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725أجنبيا ، بنسبة 11.5% ، ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبيا بنسبة 10.3% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.