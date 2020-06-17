محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا وكورنش النيل لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مساء امس الثلاثاء، شوارع مدينة طنطا ومنطقة الكورنيش، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، رافقه خلالها عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.



وخلال الجولة، أمر محافظ الغربية بغلق وتشميع عدد 2 محل لمخالفتهما لمواعيد الغلق، كما تم تحرير 6 محاضر لمواطنين للتجول بسياراتهم بالمخالفة لمواعيد الحظر وسحب الرخص القيادة الخاصة لهم، وضبط 2 تباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.



وأكد د. طارق رحمي على رئيس حي أول وثان طنطا بضرورة رفع القمامة الموجودة أولاً بأول، والتنبيه على كافة أصحاب المحلات والعاملين بها بارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على سلامتهم ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.