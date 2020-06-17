مجلس الأمن الوطني العراقي يطالب بملاحقة ومحاسبة مرتكبي الإعتداءات بصواريخ على المنطقة الخضراء

دعا مجلس الأمن الوطني العراقي مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بإطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن "رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني، خُصص لمناقشة الأوضاع العامة ومستجدات الأحداث الأمنية في البلاد و"مناقشة اعتداءات إطلاق الصواريخ المتكررة على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي".

وأكد المجلس إدانته الكاملة "لتلك الهجمات التي تهدد الأمن الوطني والمصالح الوطنية للبلد، وتسيء لمكانة العراق دوليا".

ووجه المجلس بـ"قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهدها الاستخباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال، ومحاسبة أي استهداف للمطارات والمعسكرات والمواقع الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية واتخاذ إجراءات خاصة مشددة لمنع تكرار هذه الاعتداءات".

وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية التي تضم مقار الحكومة والبرلمان وعدد من السفارات الأجنبية وأبرزها الأمريكية بين الحين والآخر هجمات بقذائف صاروخية فضلا عن استهداف مطار بغداد الدولي ومعسكرات أخرى أبرزها معسكر التاجي شمالي بغداد الذي يضم قوات امريكية لتدريب القوات العراقية.