البيت الأبيض: ترامب يوقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق أقلية الإيغور المسلمة

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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع قانونًا يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق أقلية الإيغور المسلمة، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، مساء الأربعاء.

وفي 20 مايو الماضي، اتهم برلمانيون أميركيون، الصين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بقمعها أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين.

وكانت الأمم المتحدة أعربت أكثر من مرة عن قلقها بعد ورود تقارير عن اعتقالات جماعية للإيغور، ودعت لإطلاق سراح أولئك المحتجزين.

يذكر أن «الإيغور» مسلمون وتعود أصولهم إلى (التركستان)، ويعدون أنفسهم أقرب عرقيًا وثقافيًا لأمم آسيا الوسطى.

ويشكل الإيغور نحو 45% من سكان شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرقية الهان نحو 40%.

وفي أوائل القرن العشرين أعلن الإيغور لفترة وجيزة الاستقلال، ولكن المنطقة خضعت بالكامل لسيطرة الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين، انتقل عدد كبير من عرقية الهان الصينية إلى الإقليم، فيما تخشى عرقية الإيغور من اندثار ثقافتهم.

وتتمتع شينجيانغ بالحكم الذاتي داخل الصين.