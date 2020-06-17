 بومبيو يعلن دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ.. ويهدد بمزيد من العقوبات ضد نظام الأسد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يعلن دخول «قانون قيصر» حيز التنفيذ.. ويهدد بمزيد من العقوبات ضد نظام الأسد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 4:10 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، دخول "قانون قيصر"، الذي يتضمن عقوبات مشددة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيز التنفيذ.

وكتب بومبيو، على حسابه على موقع تويتر: "نبدأ اليوم حملة ستتواصل من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يتيح عقوبات اقتصادية مشددة لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الخارجيين على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري".

وهدد بأنه "سيتم فرض المزيد من العقوبات حتى يقوم الأسد ونظامه بوقف حربهم الوحشية غير المبررة والموافقة على حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254".


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