المفوضية الأوروبية ترغب في تسريع وتيرة تطوير لقاح كورونا

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كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، النقاب عن استراتيجيتها الجديدة بشأن اللقاحات، التي تهدف إلى زيادة احتمالية اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد قريبا وضمان أن يكون في متناول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صحفي، سيتم ضمان إنتاج اللقاحات في الاتحاد الأوروبي من خلال "اتفاق الشراء المسبق" مع فرادى المنتجين.

وسيتم تمويل ذلك بشكل رئيسي من خلال صك بقيمة 7ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار)، تم إصداره في أبريل ويدعم دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وستحدد اتفاقيات الشراء عددا من جرعات اللقاح التي سيقدمها المنتج، بينما سيغطي الصك بدوره بعض التكاليف الأولية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بيان صحفي: "إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لضمان حصول جميع شعوب العالم على لقاح، بغض النظر عن مكان إقامتهم".

وأضافت فون دير لاين في بيان عبر الفيديو: "عندما يتعلق الأمر بمكافحة جائحة عالمية، فلا محل لمبدأ (أنا أولا). أوروبا ليست جزيرة".