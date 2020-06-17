داليا مصطفى: فيلم «قبل الأربعين» سيكون مفاجأة تليق بمكانتي المهنية

كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن سر عودتها للسينما من خلال تعاقدها مؤخراً على فيلم "قبل الأربعين" الذي يجرى له حالياً عدة ترشيحات.

وقالت داليا إنها ترفع القبعة للمنتج "شادي صبره"، فعندما تناقش معي على هذه الفكرة الفنية المبتكرة والمبدعة، وافقت على الفور نظراً للحبكة الفنية للفكرة، وتوفر أساليب إنتاجية يحيطها الاستقرار الملائم.

وأشارت داليا إلى أن ابتعادها عن الصرح السينمائي لمدة 12 عاما، بعد فيلم طباخ الرئيس للنجم الراحل طلعت زكريا، له أسبابه الشخصية والمهنية، منها عدم توفر أساليب إنتاجية ملائمة أو سكربيت غير مناسب لها.

وراهنت على عودتها للسينما، بهذا العمل، والذي سيكون مفاجأة يليق بكيانها ومكانتها المهنية للجمهور المصري العريق.

وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" في إطار الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

الجدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم وهم الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم، وآخرين، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.