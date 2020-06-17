معدل التضخم في السودان يسجل ارتفاعًا قياسيًا

سجل معدل التضخم في السودان ارتفاع بلغ 114,23% في مايو الماضي، مقارنة بـ98.81% في شهر أبريل، بزيادة قدرها 15.42%.



وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في السودان ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت واللبن والجبن والبيض والبقوليات والسكر، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن، وتكاليف صيانة المسكن، وأيضا ارتفاع أسعار النقل.



وسجل التضخم في مناطق الحضر 96.93% لشهر مايو الماضي بينما كان 86.71% في أبريل، فيما سجل في مناطق الريف 127.38% لشهر مايو، بينما كان 107.82% في أبريل.