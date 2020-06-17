الكونغو: مقتل القاضي المشرف على محاكمة كبير موظفي الرئيس

قال وزير العدل الكونغولي سيليستين توندا يا كاسندي إن القاضي الذي أشرف على محاكمة كبير موظفي رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي بالفساد قد قتل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتوفي القاضي رافائيل ياني أوفونجو، الذي كان مسؤولا عن محاكمة فيتال كاميره، في 26 مايو، وكان يعتقد في البداية أن وفاته كانت لأسباب طبيعية.

وخلص الطب الشرعي بعد تشريح الجثة إلى أنه أصيب بنزيف بالمخ بعد صدمة على الرأس، وفقا لبيان أكده وزير العدل توندا يا كاسندي في رسالة عبر موقع تويتر واطلعت وكالة بلومبرج للأنباء عليها. وأضاف أنه كان هناك أيضا جرعة غير مميتة من مادة سامة غير معروفة في جسم ياني.

وقال توندا يا كاسندي، إن وزارة العدل ستفتح "تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات جريمة القتل هذه والتعرف على من خطط لها". ورفض متحدث باسم تشيسكيدي التعليق.

وأضاف توندا يا كاسندي "إن حكومة الجمهورية تدين هذا العمل البغيض أشد الإدانة وتدعو السكان إلى التزام الهدوء". كما حث الوزير القضاة على "عدم الخضوع للترهيب أيا كان مصدره".