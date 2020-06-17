البحيرة تسجل 145 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة شفاء

أعلنت إدارة إدكو الصحية بمحافظة البحيرة، عن وفاة الحالة الخامسة بفيرس كورنا المستجد لسيدة بعمر 45 عامًا، وتسجيل حالة إيجابية لشاب 22 عامًا سنة من شارع سعد زغلول.

وسجلت محافظة البحيرة أمس 145 حالة إيجابية من إجمالي 225 حالة اشتباه، تتصدرهم العاصمة دمنهور بـ55 إصابة لتصل إلى 805 مصابين منذ انتشار المرض يليها كفر الدوار 13 حالة و12 حالة بكل من مراكز أبو المطامير وإيتاي البارود والدلنجات و7 حالات في الرحمانية و7 حالات بحوش عيسى، و6 حالات بكوم حمادة و6 حالات بشبراخيت و5 حالات في أبو حمص و4 حالات بالمحمودية و4 حالات في رشيد وحالتين بمركزي النوبارية وبدر.

كما سجلت المحافظة 5 حالات وفاة جميعهن سيدات من مراكز إيتاي البارود والدلنجات وإدكو.

وفي سياق متصل أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خروج وتعافي 38 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل والحجر بالبحيرة ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 653 حالة من إجمالي عدد المصابين 2613 مصابا.