تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم ، حيث انخفض مؤشر egx30 بنسبة 0.43%، عند مستوي 10888.8نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0.19% عند مستوى 2084.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx70EWI بنسبة 0.31%.

واتجهت تعاملات المستثمريين المصريين الى الشراء بصافى قيمة 7,473 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات المستثمريين العرب والاجانب الى البيع بصافى قيمة 5,006 مليون جنيه، و2,466 مليون جني على التوالي.

وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد أنهى تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 2.5% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.