قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن عقار «ديكساميثازون» عبارة عن كورتيزون وله محاذير في استخداماته، منوهًا أن استخدامه يجب أن يكوون بإشراف طبي.

وناشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، الصيدليات بعدم صرف الدواء إلا بوصفة طبية، قائلًا إن مصر تستخدم العقار ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا المستجد قبل إعلان بريطانيا.

وطالب المواطنين بعدم إساءة استخدام «ديكساميثازون»؛ بسبب الأعراض الجانبية للكورتيزون، متابعًا: «الموضوع خطير وينعكس سلبًا على الوضع الصحي في مصر».

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية أن العقار يتم استخدامه منذ زمن طويل، مؤكدًا أن وصفه يتم بجرعات محددة يصفها الأطباء للحصول على الفعالية الخاصة به، وتحاشي الأعراض الجانبية.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن العلاج الستيرويدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، الذي أعلن عنه باحثون في بريطانيا، «اختراقًا علميًا»، وذلك نقلًا عن موقع فضائية «العربية».

جاء ذلك بعدما أعلن باحثون في إنجلترا أن لديهم أول دليل على أن دواء يمكنه أن يحسن النجاة من «كوفيد - 19» وهو عبارة عن ستيرويد المركب العضوي الحلقي المعروف، والمسمى «ديكساميثازون»، مشيرين إلى أنه يقلل من الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث في المرضى الذين يعانون أمراضا شديدة.

من جهته، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف «ديكساميثازون» لمرضى كورونا المستجد، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وأكد «هانكوك» أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات إلى فاعليته قبل 3 أشهر، قائلًا: «نظرًا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ شهر مارس».