لوفتهانزا تحذر من فشل حزمة الإنقاذ الحكومي للشركة

حذرت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران من فشل حزمة الإنقاذ الحكومية التي تقدر بالمليارات خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية.



وقالت الشركة اليوم الأربعاء: "هذا قد يعني أن شركة لوفتهانزا الألمانية قد تضطر عاجلا خلال اجتماع الجمعية العمومية إلى طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، إذا لم يتم التوصل إلى حل آخر سريعا".



يأتي هذا على خلفية تصريحات للمساهم الكبير في الشركة، هاينتس هيرمان تيله، خلال مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، والتي انتقد فيها حزمة الإنقاذ، خاصة خطط المشاركة الحكومية في الشركة.



وقالت لوفتهانزا إن "مجلس الإدارة يفترض حاليا أن الحضور في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المقرر عقده في 25 يونيو الجاري سيكون أقل من 50 في المئة". وفي ضوء تصريحات تيله، يرى مجلس الإدارة أنه من الممكن أن "تفشل حزمة الاستقرار في الحصول على تأييد أغلبية ثلثي الأصوات الضرورية لتمريرها".



وقبل الاجتماع العام الاستثنائي الحاسم بشأن مشاركة الدولة في الشركة، كان تيله رفع حصته فوق العتبة الملزمة بالإخطار البالغة 15 في المئة. ويجب على المساهمين التصويت على حزمة الإنقاذ في 25 يونيو الجاري.