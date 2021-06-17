رئيس القضاء العراقي يبحث مع فريق التحقيق الأممي دعم التحقيقات في جرائم داعش

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مع الرئيس الجديد لفريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشر، اليوم الخميس، طبيعة عمل الفريق في تقديم الدعم وكافة الأدلة للجهات المختصة بشأن جرائم التنظيمات الإرهابية في العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أن رئيس المجلس فائق زيدان استقبل الرئيس الجديد لفريق (يونيتاد) كريستيان ريتشر والقائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد بيتر فلتن، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا مهام الفريق الدولي لمكافحة جرائم التنظيمات الإرهابية في العراق.

وأضاف المركز أن رئيس فريق التحقيق الدولي أكد -خلال المباحثات- الاستمرار في تقديم كافة أشكال الدعم لجهات التحقيق في تقديم الأدلة اللازمة بشأن جرائم تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وتأتي هذه المباحثات في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش الإرهابي في كافة أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

وأعلن العراق، في شهر ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.