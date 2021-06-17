 الكويت تسمح للوافدين الحاصلين على جرعتي اللقاح بالعودة بداية أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تسمح للوافدين الحاصلين على جرعتي اللقاح بالعودة بداية أغسطس

الكويت (د ب أ)
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 5:08 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 5:08 م

أعلن مجلس الوزراء الكويتي السماح لغير الكويتيين بالقدوم إلى البلاد شريطة الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت بداية من مطلع أغسطس المقبل.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الحكومة الكويتية قررت، عدم السماح بسفر المواطنين للخارج قبل تلقي جرعتي اللقاح، مؤكدا أنه لن يسمح بدخول المطاعم والصالونات والمجمعات الكبرى لغير الملقحين.

وبالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء الكويتي ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي).

وكانت الكويت منعت دخول الوافدين إلى البلاد منذ فبراير الماضي بسبب كورونا.

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