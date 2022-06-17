أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 900 طفل منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أكد مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 900 قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أنه بحلول صباح اليوم 17 يونيو، تضرر أكثر من 900 طفل في أوكرانيا نتيجة للهجمات الروسية وعلى وجه الخصوص، قتل 322 طفلا وأصيب 581 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجرى العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (301 طفل).

وأضاف البيان أنه تم تسجيل ضحايا أيضا في منطقة خاركيف (170 طفلا) وفي العاصمة الأوكرانية كييف (116 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2028 مؤسسة تعليمية، 209 منها دمرت بشكل كامل.