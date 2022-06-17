رئيس برشلونة يدعم بيكيه

دعم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، مدافع البلوجرانا، بعد الأزمات الأخيرة التي تعرض لها سواء في عالم الساحرة المستديرة أو على المستوى الشخصي.

عانى بيكيه من عدة أزمات في الأونة الأخيرة منها نشر مقطع صوتي مسرب له مع لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى جانب أنباء انفصاله عن زوجته شاكيرا.

ونقلت صحيفة «سبورت» الكتالونية، تصريحات لابورتا:" يعاني بيكيه على الرغم من المال والشهرة التي يتمتع بها، لكن لاعبو كرة القدم بشر في النهاية".

وأضاف:" بيكيه قائد برشلونة ومازال لديه الكثير ليقدمه..إنه لاعب ملتزم، ويستحق حب جماهير البلوجرانا".

وأكد:" لا نلتفت للأخبار المنتشرة عنه مؤخرًا، إنه شخص جيد للغاية".

وأتم:" بيكيه كان بين خيار أن يصبح رائدًا في مجال الأعمال هذا الصيف بدوام كامل أو أن يستمر كلاعب كرة قدم محترف، لكنه اختار الاستمرار في عالم الساحرة المستديرة"

بيكيه كان قد انفصل عن زوجته المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا مؤخرا بسبب أنباء عن خيانته لها.