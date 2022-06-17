منظمة الصحة العالمية تدعو للاستفادة من لقاحات كورونا في مواجهة متحور أوميكرون

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم تحديثها لمواجهة متغير أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار قد تكون مضمونة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وقالت المنظمة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان اليوم الجمعة، إنه "ينبغي دراسة الفائدة المحتملة من اللقاحات التي تم تحديثها لمواجهة أوميكرون"، حيث تشير الأبحاث إلى أن "تركيبة لقاح كوفيد-19 المعدلة قد تكون مضمونة لتوسيع نطاق الحماية المناعية".



وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيان ليس توصية .



يشار إلى أن متحور أوميكرون وسلسلة من السلالات الفرعية أدت إلى زيادة انتشار كوفيد-19، مما أثبت أنه قابل للانتقال بشكل كبيرحتى بين أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وإعطائهم جرعات منشطة.



ومع ذلك، فقد ثبت أن المتحور أقل فتكا من السلالات السابقة مع قلة عدد دخول المصابين به إلى المستشفيات وكذلك نسب الوفيات.



وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن المتحورات الجديدة لفيروس كوفيد-19 يمكن أن تكون أكثر فتكا من السلالات السابقة.