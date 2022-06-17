بوتين متحدثا عن الأسلحة النووية: ينبغي أن يعرف الجميع ما لدينا

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التهديدات التي ترددت عن قيام روسيا بشن حرب نووية.



وقال بوتين اليوم الجمعة في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، بمجرد أن يرد المرء على تصريحات للسياسيين الأجانب، يقال على الفور إن روسيا تهدد شخصا ما.



وأضاف: "نحن لا نهدد أي شيء. لكن ينبغي أن يعرف الجميع ما لدينا وما سنستخدمه، إذا لزم الأمر، لحماية سيادتنا".



يشار إلى أنه بسبب الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، والمستمرة منذ ما يقرب من أربعة أشهر، يشعر الكثيرون بالقلق من إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أسوأ السيناريوهات.



وأعلنت موسكو مرارا رفضها لهذا ، مؤكدة أنها على عكس الولايات المتحدة، لم تكرس أبدا حقها في توجيه الضربة الأولى في عقيدتها العسكرية.