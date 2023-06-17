تقارير: وزير الخارجية السعودي سيلتقي الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى طهران

أفادت مصادر سعودية، قبل قليل، بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته الرسمية إلى طهران، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووصل الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية هي الأولى لمسئول سعودي رفيع منذ عودة العلاقات بين البلدين.

وسيلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان وعدد من المسئولين الإيرانيين، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

ويعقد الجانبان جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية، كما يتوقع أن يبحث اللقاء الملفات الاقتصادية المشتركة وفرص تعزيزها.

وتأتي الزيارة بعد عدة لقاءات جمعت الوزيرين في العاصمة الصينية بكين، وعلى هامش اجتمع أصدقاء "بريكس" في جنوب إفريقيا، حيث اتفقا في الصين على متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.