• عبدالغفار: على العالم أن يكون مستعدا لأي وباء ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول إمكانية وجود مرض آخر قد يكون أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد، لم يكن إعلانا عن ظهور وباء جديد بشكل قاطع، بل إن المنظمة وجهت العالم بضرورة الاستعداد لظهور أي وباء جديد وعدم الانتظار حتى حدوثه.



وأوضح عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الوباء يمكن أن يحدث في أي وقت، سواء كان قريبا أو بعيدا، وعلى العالم أن يكون مستعدا ويتعلم من الدروس المستفادة من جائحة كورونا.



وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر حاليا، أكد عبدالغفار أن فيروس كورونا يسجل إصابات محدودة، وجميع الاصابات بمتحور أوميكرون وهو السائد منذ فترة طويلة، وجميع متحورات أوميكرون إصابتها بسيطة، تتمثل في إصابة الجهاز العلوي بأعراض تتمثل في رشح وسخونية وكحة، ويتعافي الشخص خلال أيام من هذه الأعراض.



ولفت عبدالغفار، إلى أن الدور المنتشر حاليا يتمثل في نزلات البرد، والإنفلونزا، ويتم الشفاء من نزلات البرد خلال 3 أيام من خلال تناول السوائل الدافئة والراحة التامة، والإنفلونزا الموسمية تظل على مدار 10 أيام من خلال معالجة سخونة الجسم بخوافض الحرارة.



وأشار عبدالغفار إلي استمرار ترصد فيروس كورونا من خلال تحليل عينات الحالات المشتبهة أو المحجوزة بأعراض تنفسية من خلال ما يزيد عن 30 مركز للترصد منتشرة على نطاق الجمهورية، الي جانب عمل اختبارات التسلسل الجيني للحالات الإيجابية لرصد أي متحورات، وربطها بالحالة الاكلينيكية للمصاب.



وأكد عبدالغفار، أن اللقاحات ماتزال هي خط الدفاع الأول والأهم ضد ظهور متحورات من الفيروس، لافتا إلي ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور ستة أشهر من تاريخ آخر جرعة وثلاثة أشهر لكبار السن أو من الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة أو مضعفة للجهاز المناعي.



وقال إن مصر وفرت حوالي 160 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وهذه اللقاحات تنوعت بين لقاح فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وسبوتنيك وموديرنا وسينوفاك وسينوفارم، حيث تم توفير جميع اللقاحات المتاحة، لتوفير أكبر حماية للمواطنين ضد الأمراض.



كانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، دول العالم إلى الاستعداد للاستجابة لتفشى مرض أكثر فتكا من فيروس كورونا.



وحذر مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم فى خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية فى جنيف الجمعة، من أن نهاية كوفيدــ19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعنى أن تهديد الصحة العالمى قد انتهى.