المصري يبدي استياءه من خداع لاعب في الإعلام

أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، بيانا بشأن ما حدث مع التونسي إلياس الجلاصي، خلال مداخلته مع إحدى البرامج الرياضية مساء أمس الجمعة.

وقال النادي خلال البيان الذي أصدره اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" يعرب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكافة مواثيق الشرف الإعلامية والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة ( MBC MASR ) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، وذلك بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير النادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري.".

وأضاف المصري في بيانه:" مجلس إدارة المصري إذ يبدي امتعاضه الشديد من هذا الأمر ،فإنه كذلك يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبد الهادي وضيفه الدائم رضا عبد العال بتناول موضوعات خاصة بالنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تماما لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكافة مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية".

وأكمل النادي البورسعيدي:" ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بإدارة قناة ( MBC MASR ) والقائمين عليها وكذا بالهيئة الوطنية للإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي والتي تؤكد دوما على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دوما عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى".

وأتم المصري بيانه:" مجلس إدارة النادي المصري إذ يؤكد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه الأدبية والمادية والتي تضمن كذلك حقوق لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية".