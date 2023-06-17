قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الوضع في بلاده كارثي، موضحا أن العاصمة الخرطوم غير خاضعة لسيطرة طرف واحد.

وأضاف خلال جلسة نقاشية عُقدت بالمركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم السبت، أن الجيش السوداني سينتصر في هذه الحرب، لكنه لا يعرف متى يتحقق ذلك.

وذكر أنّ قوات الدعم السريع تقاتل في منطقة ليست صديقة لها، وبالتالي لا يمكن لها تحقيق الانتصار، غير أنّه أكّد أن الحرب أحدثت دمارا كاملا في الخرطوم.

ولفت إلى احتلال قوات الدعم السريع كل المناطق السكنية، التي تحولت إلى مركز إيواء لهم، مشددا على أن السودان مريض حاليا لكنه لن يموت.

وحذر من أن انهيار السودان سيتبعه انهيار كامل لمناطق القرن الإفريقي، وتحديدا جنوب السودان وإثيوبيا، مشيرا إلى تأثير كبير على مصر أيضا جراء هذا السيناريو.

وأكد أن الحرب يجب أن تنتهي شريطة أن يكون المسار النهائي يتمثل في أن يملك السودان جيشا واحدا، مع إحداث معالجات للقضايا المختلفة.

ونوه بأن الاتحاد الإفريقي يُقدم لبلاده علاجا دون أن يكون هناك تشخيص للمرض، في إشارة إلى أن الدور الذي يتم لعبه غير مُجد بشكل كبير.