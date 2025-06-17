ترامب: نعرف مكان اختباء خامنئي لكن لن نقضي عليه على الأقل حاليا

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامئني خلال الحرب الراهنة بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: «نعرف تمامًا مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى.. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه على الأقل ليس في الوقت الحالي».

وأضاف: «لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد».

يُشار إلى أن الحديث عن إمكانية اغتيال خامنئي زاد كثيرًا في الأيام الماضية مع استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّه لا يستبعد إمكانية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

واعتبر نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، أن مثل هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة التوترات في المنطقة، خلافا لما يشاع عن أنها قد تؤدي إلى تصعيدها.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا.

فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.