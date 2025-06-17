ترامب يوضح سبب مغادرته قمة السبع: وقف النار بين إيران وإسرئيل ليس السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون "على خطأ" باعتقاده أن عودته المبكرة إلى واشنطن من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف ترامب: "ماكرون قال إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا للعودة إلى واشنطن من أجل العمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وهذا خطأ"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح ترامب أن عودته المبكرة إلى واشنطن "لا علاقة لها بوقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: "ماكرون ليست لديه أي فكرة عن سبب عودتي الآن إلى واشنطن".

كان ماكرون قال في وقت سابق "إذا نجحت الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية"، مؤكدا أن فرنسا ستدعم هذه الجهود.

ولم يذكر تفاصيل محددة حول الجهود الأمريكية، لكنه قال إن ترامب أشار إلى أن محادثات تجري، وأن هناك عرضا لوقف إطلاق النار بالإضافة إلى عرض لعقد اجتماعات ومناقشات.