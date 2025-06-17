 الأمن العام الأردني يعلن انتهاء فترات الإنذار.. ويدعو المواطنين للالتزام بالإرشادات - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:31 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الأمن العام الأردني يعلن انتهاء فترات الإنذار.. ويدعو المواطنين للالتزام بالإرشادات

عمان - بترا
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 11:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 11:25 ص

أعلنت مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، صباح اليوم الثلاثاء، انتهاء فترات الإنذار.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، كانت مديرية الأمن العام بالأردن، إطلاق صافرات الإنذار في عدد من مناطق المملكة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإقليمي ورصد أجسام طائرة في الأجواء الأردنية.

ودعت المديرية المواطنين إلى التزام أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والمناطق المكشوفة، حرصًا على سلامتهم، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.

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