الحكومة الألمانية: نتفهم مغادرة ترامب لقمة مجموعة السبع

أعربت الحكومة الألمانية عن تفهمها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم حضور اليوم الثاني من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في كندا بسبب أزمة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الثلاثاء: "بعد مناقشات مكثفة وجيدة حول قضايا الاقتصاد العالمي والتجارة وتأمين المواد الخام، تتفهم الحكومة الألمانية المغادرة المبكرة للرئيس الأمريكي من دائرة مجموعة السبع".

وأضاف المتحدث: "ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل، ونتفق على ضرورة إنهاء الصراع سياسيا في أسرع وقت"، مؤكدا ضرورة ألا تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، وقال: "يجب أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى تهدئة واسعة النطاق للأعمال العدائية في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن قمة مجموعة السبع اليوم ستركز بشكل مكثف على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.