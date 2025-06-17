محافظ الأقصر: تخصيص أراضي لصغار المزارعين واستثمارات سياحية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تواصل جهودها لدعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تخصيص أراضٍ بمنطقة المدامود بمركز الزينية لصالح صغار المزارعين، بما يسهم في تعزيز النشاط الزراعي وتحسين مستوى معيشة الأهالي.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحديد نحو 80 فدانًا للاستثمار السياحي بالمحافظة بهدف زيادة الطاقة الفندقية واستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين، في إطار استراتيجية المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن الأقصر تشهد توسعًا في مشروعات تصدير الطماطم المجففة كأحد الأنشطة الزراعية الواعدة التي تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقًا جديدة أمام التصدير للأسواق الخارجية، مشددًا على أن المحافظة تسعى إلى توفير بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ودعا عمارة المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أراضي الدولة إلى سرعة استكمال الإجراءات وسداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة، لضمان استقرار أوضاعهم القانونية وحماية حقوقهم.