ريبييرو يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي قبل موقعة بالميراس

عقد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في فندق الإقامة بمدينة نيو جيرسي الأمريكية، ويأتي ذلك لمنحهم العديد من التعليمات الفنية الهامة قبل مباراة بالميراس.

ويواجه فريق الأهلي نظيره بالميراس لحساب منافسات الجولة الثانية، من مواجهات المجموعة الأولى من مباريات كأس العالم للأندية، ويقام اللقاء في ملعب ميتلايف بمدينة نيو جيرسي.

وعمل ريبييرو على شرح بعض النقاط الهامة للاعبي الأهلي، وذلك في إطار خطة الأحمر لمواجهة بالميراس في كأس العالم للأندية، مشددًا على أهمية المرحلة الحالية من البطولة.

وأقدم المدرب الإسباني على شرح العديد من نقاط القوة والضعف في فريق بالميراس، وطالب ريبييرو لاعبيه بالتركيز الشديد خلال التدريبات الجماعية.

كانت قد وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مدينة نيو جيرسي قادمة من ميامي، استعدادًا لمواجهة بالميراس بعد أن خاض مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على أرضية ملعب هارد روك.