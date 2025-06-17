رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: تحويل نقاط توزيع الغذاء في غزة لمسارح قتل جريمة مكتملة الأركان

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق الجوعى في خان يونس بغزة وإعدام أكثر من 53 شهيد وجرح العشرات أثناء انتظارهم للمساعدات جريمة حرب ووصمة عار وإهانة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني ونتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية.

وأوضح فتوح أن حجم الصواريخ والقنابل التي أُلقيت على المدنيين منذ بدء العدوان قبل 618 يوما، يفوق بأضعاف مضاعفة حجم المساعدات التي سمح بإدخالها ما يكشف زيف الإدعاءات الإنسانية ويؤكد أن هذه الحرب تستهدف الوجود الفلسطيني بكل تفاصيله، أرضا وشعبا وحياة.

وأكد أن تحويل نقاط توزيع الغذاء إلى مسارح قتل يعد جريمة مكتملة الأركان مخطط لها بشكل إجرامي تقودها عقلية إستعمارية حاقدة تستخدم سلاح الجوع كوسيلة للإبادة والتطهير العرقي في ظل عدم وجود رد فعل دولي وصمت مهين.

وتابع أن هذه المجزرة التي تحدث بشكل يومي تمثل تصعيدا خطيرا في سجل الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين، وتضع المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية والهيئات الحقوقية أمام مسؤولية عاجلة لكسر دائرة الإفلات من العقاب وفرض آليات حماية دولية فاعلة.

ودعا رئيس المجلس كافة وسائل الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على هذه المذابح وفضح الرواية الرسمية للاحتلال التي تحاول تبرير قتل الأبرياء، ودعا في الوقت ذاته إلى توثيق عمليات الإعدام الجماعي ونقل الحقيقة كما هي لكي تعرف شعوب العالم حجم فاشية وإجرام حكومة الإحتلال اليمينية.